Un juge a rejeté une demande de gel des avoirs du milliardaire montréalais Robert Miller, accusé d’avoir rétribué des filles mineures pour des relations sexuelles.

La Presse Canadienne

Dans un jugement publié aujourd’hui, la juge Eleni Yiannakis de la Cour supérieure affirme que la partie demanderesse n’a pas réussi à prouver qu’il existait un risque réel que Robert Miller disparaisse ou cache ses actifs s’il perdait le procès intenté contre lui.

M. Miller fait face à un recours collectif, qui n’a pas encore été autorisé, pour avoir prétendument payé des mineures pour des relations sexuelles entre 1996 et 2006.

Jusqu’à sa démission en février, après que les allégations portées contre lui ont fait surface dans un reportage, il était président-directeur général du distributeur mondial d’électronique Future Electronics ; il en reste propriétaire et la société est en voie d’être vendue à une entreprise taïwanaise pour 3,8 milliards de dollars.

Les avocats de la partie demanderesse ont fait valoir que M. Miller tenterait de cacher son argent et voulaient que le juge arrête la vente de l’entreprise et gèle ses actifs à moins qu’il ne verse 200 millions de dollars au tribunal en attendant la conclusion de l’affaire.

La juge Yiannakis affirme que la requérante dans le procès – une femme qui affirme avoir 17 ans lorsqu’elle a été payée pour la première fois pour des relations sexuelles avec Miller – n’a pas réussi à démontrer que M. Miller tentait de dissimuler ou de dissimuler le produit éventuel de la vente.

« Il n’y a eu aucune démonstration […] qu’il existe un risque réel de disparition des biens par les prévenus », a écrit le juge.

L’avocat Jeff Orenstein a déclaré que depuis le dépôt de l’affaire, son cabinet avait entendu 50 femmes qui prétendaient avoir été victimes de l’inconduite sexuelle de M. Miller sur une période de 30 ans commençant dans les années 1970, dont certaines n’avaient que 11 ans à l’époque.

Quarante et une plaignantes ont fait des déclarations décrivant leurs allégations, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’attend à ce que davantage de femmes se manifestent.

M. Miller nie ces allégations, qui n’ont pas été testées devant les tribunaux.

Me Orenstein a soutenu que le produit de la vente de Future Electronics risquait de disparaître dans des comptes bancaires étrangers, hors de portée des tribunaux québécois.

De plus, il a déclaré qu’il n’avait pas pu trouver M. Miller pour lui signifier des documents juridiques – des signes, a-t-il dit, que l’accusé avait disparu ou se cachait.

Le juge a rejeté ces arguments, affirmant que l’analyse des faits « n’indique pas un comportement “malhonnête” de la part de Miller, et le tribunal ne peut pas non plus en déduire qu’il a disparu ou qu’il se cache ».