La police ne croit plus à l’hypothèse de l’enlèvement

(Gatineau) Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a annoncé samedi que l’« enlèvement » pour lequel il avait demandé l’aide du public vendredi soir ne semble pas en être un.

La Presse Canadienne

La police avait initialement demandé l’aide du public vendredi soir pour retrouver la présumée victime, quatre suspects et un véhicule. Le corps policier avait notamment demandé la collaboration des citoyens via des publications sur les réseaux sociaux.

La présumée victime de ce qu’on pensait être un enlèvement et trois suspects se sont présentés au poste de police samedi.

« C’est en réponse à ces publications-là que ce matin [samedi] nous avons reçu l’information qui nous a permis de localiser les individus, et évidemment de communiquer avec eux. Ça n’a pas été une intervention policière comme telle, a expliqué l’agent relationniste du SPVG, Patrick Kenney. Les gens se sont présentés aux postes de police, et on a été en mesure de les rencontrer. »

Les enquêteurs ont pris la version des faits des trois possibles suspects et de la supposée victime, qui sont âgés de 16 à 19 ans.

Le SPVG avait indiqué avoir reçu un appel concernant une personne qui aurait été témoin d’un enlèvement s’étant produit vers 16 h 10, vendredi, sur la rue Gauthier, près de l’intersection de la rue Duquette, dans le secteur de Gatineau.

« Des accusations pourraient être déposées à la suite de l’enquête étant donné que ça a quand même mobilisé beaucoup de personnel, évidemment, ça a occasionné une fausse enquête. Ce que ça a causé comme [perturbation de la] quiétude dans ce quartier-là ce n’est pas sans conséquences, ça a amené des gens à communiquer avec le 911 parce qu’ils étaient vraiment sous l’impression qu’il y avait eu un réel enlèvement », a précisé l’agent Kenney.

En plus d’accusations criminelles, des accusations en vertu du Code de la sécurité routière pourraient être portées.

Les quatre jeunes impliqués dans cette affaire sont originaires de Gatineau, et n’étaient pas connus des services policiers.