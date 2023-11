Deux hommes accusés d’avoir transféré illégalement 20 millions vers l’Algérie

Un Montréalais et un Lavallois sont accusés d’avoir opéré un bureau de change illégal qui aurait transféré illégalement plus de 20 millions de dollars vers l’Algérie en contravention avec la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.