Le 22 novembre 2022, près de 300 policiers du SPVM, mais aussi d’autres corps de police, ont effectué une trentaine de perquisitions et démantelé deux laboratoires clandestins de fabrication de méthamphétamine, l’un à Entrelacs (photo), dans Lanaudière, et l’autre en Ontario.

Les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) procèdent depuis tôt mardi matin aux arrestations d’une demi-douzaine d’individus soupçonnés d’avoir fait partie d’un réseau de producteurs et de distributeurs de drogues de synthèse relié aux Hells Angels.

Les arrestations, qui ont lieu à Saint-Lin – Laurentides, Gore, Sainte-Julienne, Morin-Heights, Neuville et Deux-Montagnes, au nord de Montréal, et dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, dans l’ouest de la métropole, sont l’aboutissement d’une longue enquête et d’une importante vague de perquisitions effectuées il y a un an, jour pour jour.

Les limiers avaient alors saisi plus d’un million de comprimés de méthamphétamine, des quantités diverses d’ecstasy, du fentanyl, de la cocaïne, du cannabis, des armes prohibées et des milliers de dollars en argent.

45 millions de comprimés

Dans les mois qui ont suivi, les enquêteurs ont pu établir, selon les éléments trouvés sur place, que les suspects responsables du laboratoire d’Entrelacs auraient eu la capacité de produire 45 millions de comprimés.

Il y a un an, 13 suspects avaient été arrêtés et relâchés en attendant la suite de l’enquête.

Plusieurs d’entre eux ont de nouveau été appréhendés mardi matin.

Six suspects font face à des accusations. Il s’agit de Jean-Philippe St-Amour, 32 ans, de Saint-Lin–Laurentides, Marc Andrew Gougeon, 45 ans, de Morin-Heights, Robert Gougeon, 47 ans, de Deux-Montagnes, Dany Sexton, 44 ans, de Gore, Simon Couvrette, 31 ans, de Sainte-Julienne et Yannick Boudreault, dont l’âge et l’adresse n’apparaissent pas sur la dénonciation.

Les suspects ont été accusés de production de méthamphétamine, de transport de substances en sachant qu’elles serviraient à fabriquer de la méthamphétamine, de possession de méthamphétamine dans un but de trafic et de trafic de méthamphétamine, mardi, au palais de justice de Joliette.

Marc Andrew Gougeon et Simon Couvrette ont également été accusés de trafic de cocaïne.

« Un grand coup »

« On a frappé un grand coup », avait déclaré en novembre 2022 le commandant de la Division du crime organisé du SPVM, Francis Renaud.

La police avait alors annoncé avoir démantelé un réseau relié aux Hells Angels et fait « un trou dans la chaîne de production » qui approvisionnait les régions de Montréal, Québec et de la Côte-Nord.

« Ce sont essentiellement des sites d’encapsulage. Ici, on prend le produit fini, de la poudre de méthamphétamine, et on la mélange avec de la caféine pour faire le fameux comprimé. Si on fait le parallèle avec [l’émission] Breaking Bad, on est vraiment dans ce laboratoire insalubre qui fabrique la matière première », avait ajouté le commandant Renaud au sujet du laboratoire clandestin démantelé à Entrelacs.

Avec Henri Ouellette-Vézina, La Presse

