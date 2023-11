(Montréal) L’avocat des femmes qui affirment que Robert Miller les a payées pour avoir des relations sexuelles alors qu’elles étaient mineures souhaite que le tribunal gèle des dizaines de millions de dollars d’actifs de l’homme d’affaires montréalais.

La Presse Canadienne

Me Jeff Orenstein représente ces femmes dans une requête pour intenter une action collective contre M. Miller. En Cour supérieure à Montréal, l’avocat a dit craindre que l’homme d’affaires ne dissimule le produit de la vente prochaine de sa société, Future Electronics, pour 5,2 milliards.

Me Orenstein a indiqué au tribunal qu’il souhaitait que M. Miller et Future Electronics déposent un total de 200 millions en garantie auprès de la cour. Si cela n’est pas fait, l’avocat demande à la cour de geler les actifs de M. Miller et de Future Electronics, mais aussi ceux d’un certain nombre de sociétés et de particuliers qui sont liés.

Robert Miller a nié les allégations qui le visent.

Son avocat, Karim Renno, a déclaré au tribunal qu’il n’y avait aucune preuve que son client tenterait de dissimuler ses actifs. Il soutient que l’ordonnance du tribunal demandée par Me Orenstein ciblerait des personnes qui ne sont même pas citées dans l’action collective demandée. Me Renno estime aussi que cette requête est si large qu’elle empêcherait même M. Miller d’acheter une tablette de chocolat.

Me Orenstein soutient que son cabinet a entendu jusqu’ici les témoignages de 50 femmes qui affirment avoir été victimes des « inconduites sexuelles » de M. Miller, dont certaines n’auraient eu que 11 ans au moment des faits allégués.