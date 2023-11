Des coups de feu ont été tirés vers 4 h 20 dans la nuit de samedi vers la façade de la pizzeria Moretti située dans le quartier Griffintown.

Le commerce était alors fermé, mais un individu se trouvait à l’intérieur. Informés par des appels faits au 911, plusieurs agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont intervenus.

« Les policiers ont observé que la vitrine du commerce a été atteinte et des douilles ont été retrouvées au sol, dans le périmètre », a indiqué l’agente en relations média du SPVM, Caroline Chevrefils.

L’homme se trouvant à l’intérieur des lieux n’aurait pas été blessé tandis que le ou les auteurs des tirs dans cette affaire ont pris la fuite. Pour le moment, aucune arrestation n’a été effectuée.

« Un périmètre a été érigé pour protéger la scène où s’affairent les techniciens en identité judiciaire et les enquêteurs. La rue Wellington a été fermée entre Peel et Robert-Bourassa, mais cela n’a aucun impact sur la circulation », poursuit la porte-parole du SPVM.

C’est la première fois que des coups de feu auraient été tirés vers cet établissement.

La pizzeria Moretti avait suscité l’attention médiatique à l’été et au début de l’automne 2020 parce que ses dirigeants refusaient de respecter les règles sanitaires décrétées par le gouvernement du Québec pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Ses permis d’alcool avaient même été suspendus par la Régie des alcools, des courses et des jeux pour 45 jours.

CAPTURE D’ÉCRAN DU COMPTE INSTAGRAM DE LA PIZZERIA MORETTI Ces excuses de l’établissement ont été publiées le 6 novembre.

Plus récemment, le restaurant aurait été mêlé à une prise de position en rapport avec le conflit Israël-Hamas au Moyen-Orient. Une opinion exprimée sur les réseaux sociaux et depuis effacée a mené à des excuses publiques de l’établissement. Évoquant une forme de piratage, la pizzeria Moretti a indiqué n’avoir « aucune opinion politique ou religieuse » et se concentrer « autour de la passion amoureuse pour la nourriture ».