Enfant de 3 ans tué par balle « C’est un accident », dit le père de la victime

« On vit un moment tragique et impensable. Personne ne veut perdre son enfant.» En Algérie, le père du garçon de 3 ans retrouvé mort à Bois-des-Filion lundi dernier peine à croire qu’il ne reverra plus jamais son petit garçon.