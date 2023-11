Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a arrêté deux adolescents et une jeune femme qui se seraient apprêtés à mettre le feu à une boulangerie dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans les derniers mois, ce commerce a été la cible de quatre incendies criminels et de deux décharges de coups de feu.

Visées à répétition par des incendies et même des coups de feu, la boulangerie Achtarout est située à l’angle des rues Charles-de-la-Tour et Antonio-Barbeau. Le secteur a donc fait l’objet d’une surveillance accrue par la Section des enquêtes par projet Nord, en collaboration avec les postes de quartier 17 et 10 et d’autres unités spécialisées du SPVM, indique celui-ci par communiqué.

Cette surveillance a porté fruit. Vers 1 h du matin, la nuit de jeudi à vendredi, deux mineurs de 16 et 17 ans, ainsi qu’une femme de 19 ans, et ont été arrêtés après avoir fracassé les vitres du commerce. Les deux jeunes avaient en leur possession des « objets incendiaires », précise le SPVM. La jeune femme conduisait le véhicule dans lequel ils étaient arrivés sur les lieux, et avec lequel ils ont ensuite tenté de prendre la fuite.

Les trois ont tenté de se sauver, mais ont été rattrapés par les agents et arrêtés. « Ils sont actuellement rencontrés par les enquêteurs et des accusations seront portées contre eux », précise le SPVM.

En plus des objets incendiaires, des cellulaires et d’autres éléments de preuve ont été saisis.

L’enquête concernant les menaces envers cette boulangerie se poursuit.

Toute personne détenant des informations peut communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est aussi possible de contacter de façon anonyme et confidentielle Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.

Des récompenses allant jusqu’à 3000 $ peuvent être remises par Info-Crime Montréal pour des informations menant à l’arrestation de suspects additionnels, à certaines conditions.