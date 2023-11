Plus d’un an d’enquête et trois phases de perquisitions plus tard, les enquêteurs de l’Escouade régionale mixte (ERM) Rive-Nord ont arrêté mercredi matin neuf individus soupçonnés d’être impliqués dans un réseau de production et de trafic de méthamphétamine.

Près de 50 policiers ont participé à l’opération. Ces arrestations sont l’aboutissement de perquisitions effectuées entre autres à Saint-Michel-de-Napierville, Saint-Lin-Laurentides, Saint-Jérôme et Montréal, il y a un an et en août dernier.

Lors de cette dernière perquisition, les limiers ont démantelé un laboratoire de production et d’encapsulage à Saint-Lin-Laurentides où ils ont notamment trouvé 500 000 comprimés de méthamphétamine, 40 kilogrammes de crystal meth, 10 kilogrammes de méthamphétamine, 880 kilogrammes de cellulose (précurseur), 10 litres de GHB, près de 28 000 $ en argent canadien, une machine à compter de l’argent et du matériel de production, dont des presses à comprimés et 400 poinçons.

Durant les deux perquisitions précédentes, réalisées le 18 novembre et le 14 décembre 2022, les enquêteurs ont saisi un total de 290 000 comprimés de méthamphétamine et 870 kilogrammes de produits en poudre.

Les individus appréhendés mercredi matin seront accusés en après-midi de possession de méthamphétamine et autres substances dans un but de trafic, trafic de méthamphétamine et autres substances, production de méthamphétamine, complot et même gangstérisme, pour deux d’entre eux.

Un sujet bien connu

Parmi les individus arrêtés figure André Tourangeau fils, 46 ans, un résidant de Pointe-Calumet considéré par la police comme une relation de certains membres des Hells Angels des sections Montréal et South. Il a plusieurs antécédents criminels.

En 2007, Tourangeau a notamment été condamné à un an de prison après avoir plaidé coupable à des chefs de complot et de gangstérisme.

Six ans plus tard, il a été arrêté dans une enquête du Service de police de Laval baptisée Moisson, qui visait des producteurs et trafiquants de drogues de synthèse qui écoulaient leurs produits dans des écoles de la couronne nord de Montréal. Les policiers avaient retrouvé chez lui 45 000 comprimés de méthamphétamine et du GHB. Tourangeau avait été condamné à 42 mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants dans cette affaire.

Un juge de la Cour du Québec, qui avait refusé de le remettre en liberté provisoire en attendant la suite des procédures, avait dit de lui qu’il n’avait tiré aucune leçon de ses incarcérations passées.

Tourangeau, qui a également des antécédents en matière de vol de véhicules et de recel, sera accusé de gangstérisme en lien avec les arrestations de mercredi matin.

Les autres suspects épinglés sont Jacques Chénier (70 ans, Pointe-Calumet), Maxime Savard (41 ans, Saint-Jean-sur-Richelieu), Vincent Rollin (33 ans, Venise-en-Québec), Danny Bélanger (42 ans, Saint-Lin-Laurentides), Daniel Bélanger (70 ans, Montréal), Patrick Brière (48 ans, Saint-Lin-Laurentides) et Lionel Legault (72 ans, Pointe-Calumet).

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.