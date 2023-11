(Montréal) Un employé du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a été blessé au cours de la nuit de dimanche à Montréal par le conducteur d’un VUS qui était possiblement en état d’ébriété.

La Presse Canadienne

L’accident s’est produit, vers 2 h 45, à la jonction des autoroutes 15 Nord et 40 Est, dans une bretelle d’accès à la sortie de ce qui est communément appelé l’autoroute Décarie.

« Selon les premières informations recueillies, un véhicule utilitaire sport (VUS) aurait circulé sur des fusées routières et aurait ensuite percuté une camionnette du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui était immobilisée dans la voie de droite en protection d’une autre collision », a expliqué la sergente Catherine Bernard, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

« Le travailleur se trouvait à l’intérieur de sa camionnette. Il a subi des blessures importantes et transporté au centre hospitalier, où l’on ne craindrait pas pour sa vie », selon la porte-parole de la SQ.

Quant au conducteur du VUS, ce dernier a été placé en état d’arrestation.

« Il a été arrêté pour avoir conduit avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a ensuite été amené au poste pour subir le test éthylométrique. L’homme de 39 ans a été libéré et devrait comparaître à une date ultérieure en lien avec cet évènement », a précisé la sergente Bernard.

Des policiers spécialisés en reconstitution de scène de collision ont été appelés sur les lieux afin d’analyser la scène et tenter d’éclaircir les causes et circonstances de l’évènement.

L’enquête de la Sûreté du Québec se poursuit.