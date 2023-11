Philippe Doire a tabassé un adolescent de 13 ans et agressé sexuellement une jeune adolescente

Il était l’ami des adolescents. Il jouait au basketball avec les jeunes du parc. Son appartement était même le lieu de prédilection des adolescents pour consommer de la drogue. Mais l’homme de 44 ans était en fait un dangereux prédateur : il a agressé sexuellement une jeune adolescente sous l’effet du crack et a sévèrement battu un garçon de 13 ans.

Philippe Doire, résidant de Sainte-Catherine sur la Rive-Sud, a été condamné à cinq ans de détention, le 30 octobre dernier, au palais de justice de Longueuil. Il a plaidé coupable à des chefs de contact sexuel sur une mineure, d’incitation à des contacts sexuels, de voies de fait et de non-respect des conditions.

À l’été 2020, Philippe Doire est très connu chez les jeunes du quartier à Sainte-Catherine : il accueille chez lui des « jeunes et des très jeunes » pour consommer de la drogue. Le logement est même un « safeplace » pour consommer, selon un témoin.

C’est dans ce contexte que la victime, une adolescente de 13 ans, se rend chez Philippe Doire en août 2020 pour consommer du crack. Elle y était déjà allée avec des amis pour consommer, mais c’était la première fois qu’elle s’y rendait seule. À l’époque, la jeune fille consomme de la drogue tous les jours, à l’insu de ses parents.

Philippe Doire profite du fait que l’adolescente a les facultés affaiblies pour l’agresser. Il lui touche les fesses et les cuisses et frotte son sexe sur son dos. Il exhibe son pénis à l’adolescente et lui réclame une « petite léchette ». La jeune fille dit fortement non. Elle est « écœurée » par lui. L’agresseur lui enjoint ensuite de n’en parler à personne.

Au procès, la victime a rendu un témoignage « crédible et fiable », selon la juge Ellen Pare, qui a tenu à rappeler que la victime était une « enfant ».

« À 13 ans, tu n’es pas en situation de décider ces choses. […] Peu importe comment elle a réagi, le crime a été commis par l’accusé », a conclu la juge.

Non-respect de conditions

En attente de son procès, Philippe Doire s’est moqué de ses conditions de remise en liberté, puisqu’il a joué pendant deux ans au basketball avec des adolescents au parc Fleur-de-Lys à Sainte-Catherine.

Un soir de mai 2023, Philippe Doire joue au basketball avec un adolescent de 13 ans et ses amis. Ceux-ci le côtoient « presque chaque jour » depuis trois mois. Ce soir-là, quand le garçon quitte le parc, l’accusé le suit en joggant.

« À la blague, la victime lui dit qu’il ne peut pas faire ça, qu’il est un enfant, que l’accusé a l’air “d’un pédo” et qu’il pourrait appeler la police. L’accusé court plus rapidement et rattrape la victime. Il est en colère et dit à la victime de ne pas dire cela, car il a déjà un problème avec la police », indique le résumé des faits.

Philippe Doire agrippe l’adolescent et le projette au sol. Le garçon est étourdi. Des témoins lui reprochent d’avoir poussé le jeune. Mais l’accusé est en colère : il prend un élan et assène un coup de pied « de toutes ses forces » dans les côtes de l’adolescent. Le coup est si brutal que la rate de la victime se sectionne.

Les jeunes témoins l’empêchent de frapper à nouveau la victime et appellent la police. Philippe Doire sera arrêté deux jours plus tard.

Me Tiziana Daniele a représenté le ministère public dans ce dossier, alors que Me Alexandra Ouellette a défendu l’accusé.