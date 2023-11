Un homme lutte pour sa vie après avoir été blessé dans un incendie majeur qui a touché un immeuble commercial du Village mercredi soir.

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) a été alerté vers 18 h 35 concernant de la fumée en provenance dans un immeuble commercial situé sur la rue Sainte-Catherine Est, entre les rues Wolfe et Montcalm, en plein cœur du Village, à Montréal.

Le commerce touché était ouvert au moment où l’incendie s’est déclaré, a affirmé Robert Rousseau, chef de section pour le SIM.

Sur place, un homme a été blessé gravement et a dû être transporté à l’hôpital en urgence, indique Nicolas La Salle Abran, superviseur aux interventions et porte-parole pour Urgences Santé. « On craindrait pour sa vie », précise-t-il.

Vers 19 h 30, environ 90 pompiers combattaient toujours les flammes après que trois alarmes aient été déclenchées les unes après les autres. L’incendie a été déclaré maîtrisé à 20 h 30.

Du côté d’Urgences-Santé, deux ambulances, un superviseur, une unité de support opérationnel et un véhicule d’intervention médicale tactique ont été déployés.