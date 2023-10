(Trois-Rivières) Des recherches sont en cours cette fin de semaine à Trois-Rivières pour retrouver un kayakiste qui manque à l’appel depuis jeudi.

La Presse Canadienne

Selon la police de Trois-Rivières, Pierre Couture aurait mis son kayak à l’eau depuis la rampe de mise à l’eau du centre de plein air Le Maïkan vers 13 h 30 jeudi dernier.

M. Couture serait un kayakiste expérimenté qui a l’habitude de pagayer jusqu’à la hauteur du club de golf KI-8-EB, sur la rivière Saint-Maurice, et de redescendre jusqu’à l’île La Potherie.

La police de Trois-Rivières a reçu vendredi soir une plainte officielle de disparition.

Samedi matin, des policiers et des pompiers ont entamé les recherches pour retrouver le disparu. Ils ont patrouillé sur les berges et la rivière Saint-Maurice à bord d’embarcations. Deux drones ont également parcouru les lieux afin de tenter de localiser le kayakiste et son embarcation.

PHOTO COURTOISIE Pierre Couture est âgé de 65 ans et il mesure 1 m 85.

La Garde Côtière a aussi été avisée et un hélicoptère de la Sûreté du Québec a été dépêché dans le secteur.

Pierre Couture est âgé de 65 ans et il mesure 1 m 85. Au moment où il a quitté le centre Le Maïkan, il était vêtu d’une combinaison isothermique et d’un chandail à manche longue, couleur orange, ainsi que d’une veste de flottaison orange. Son kayak est de marque EPIC V6.

PHOTO COURTOISIE L’embarcation de type Kayak de M. Couture, est de marque EPIC V6.

Toute personne pouvant fournir de l’information permettant de localiser M. Couture peut contacter la police de Trois-Rivières au 819 691-2929 # 6.