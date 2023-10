(Montréal) Une femme de 31 ans a été la cible d’une tentative de meurtre au cours de la nuit dans l’est de la ville de Montréal.

La Presse Canadienne

Elle a été la cible de coups de feu alors qu’elle était à bord de son véhicule sur l’avenue Jean-Rainaud, près de la rue Jacques-Rousseau, dans le secteur de Rivière-des-Prairies.

Un appel au 911 vers 4 h 20 dimanche matin indiquait que celle-ci a été blessée.

« Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, ils localisent la victime dans un logement où elle s’était réfugiée. Elle était consciente et blessée au haut du corps par un projectile d’arme à feu », a précisé l’agente Caroline Chèvrefils, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La victime a été transportée à l’hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie.

« La victime a un casier judiciaire », a confirmé la porte-parole du SPVM alors que des informations laissaient entendre que la femme était connue des milieux policiers.

Des enquêteurs et spécialistes en identité judiciaire du SPVM ont été appelés sur les lieux pour analyser la scène et tenter de comprendre ce qui s’est produit. L’unité canine a également été appelée sur les lieux à la recherche d’indices et d’éléments de preuve.

Le mobile du crime était inconnu dans l’immédiat et il n’y a pas eu d’arrestation.

L’enquête du SPVM se poursuit.