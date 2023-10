Déclaré non criminellement responsable Dans un état de psychose, il tue son beau-père et poignarde trois personnes

Un long couteau entre les mains et en état de psychose, Guillaume Dion-Roy commence son carnage : il tue son beau-père dans la chambre et poignarde sa mère, une voisine et un portier. Une véritable scène d’horreur. Un an plus tard, le musicien de 27 ans vient d’être déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.