La police de Montréal a mis la main au collet d’un homme dans la vingtaine suspectée d’avoir soutiré une importante somme d’argent à une personne âgée. Les autorités croient que le présumé fraudeur aurait pu faire d’autres victimes.

La Section des crimes économiques du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé à l’arrestation du suspect le 14 septembre dernier. Mark Anthony Fattibene, 24 ans, est soupçonné d’avoir soutiré plus tôt ce mois-ci une importante somme d’argent à une personne âgée de Côte-Saint-Luc en usant d’un stratagème connu sous le nom de fraude des grands-parents.

Les victimes de ce type de fraude sont habituellement contactées par téléphone par une ou un appelant prétendant être un proche, comme un petit-fils ou une petite-fille, en grande difficulté. « Les fraudeurs misent sur l’émotion créée par la situation pour extorquer de l’argent à la personne ciblée, sur laquelle une forte pression psychologique est exercée », explique le SPVM par communiqué.

Mark Anthony Fattibene est un homme à la peau blanche s’exprimant en anglais et en français. Il mesure 1,80 m et pèse 75 kg Il a les cheveux noirs et les yeux bruns, selon la description du SPVM.

Toute personne qui aurait été victime de Mark Anthony Fattibene, ou qui connaît quelqu’un qui aurait pu l’être, peut communiquer avec le 911. Il est également possible de fournir de l’information de façon anonyme et confidentielle en contactant Info-Crime Montréal au 514 393-1133.

« En raison de l’impact majeur qu’il peut avoir pour les victimes, le SPVM traite les dossiers de fraude touchant les aînés de façon prioritaire », ajoute le corps policier.