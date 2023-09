Trois jeunes Montréalais soupçonnés d’avoir volé des dizaines de VUS dans des stationnements intérieurs d’immeubles résidentiels ont été arrêtés cette semaine.

Le trio aurait pris part à des dizaines de vols dans des stationnements intérieurs d’immeubles commerciaux et résidentiels de la métropole entre le 30 mars et le 25 août 2023.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé à l’arrestation de trois suspects : un homme de 18 ans et deux hommes de 19 ans. Ils doivent comparaître au palais de justice de Montréal vendredi afin de faire face à plusieurs chefs d’accusation, dont vol de véhicule moteur, complot et recel.

Les véhicules convoités par les présumés voleurs : des Dodge RAM ainsi que des Jeep Rubicon et Wrangler. Pour les repérer, les suspects se rendaient dans des stationnements intérieurs d’immeubles commerciaux et d’immeubles résidentiels du centre-ville de Montréal et de certains quartiers adjacents. À l’aide d’un dispositif, ils s’emparaient ensuite du véhicule ciblé. Au moment de quitter les lieux, le véhicule de repérage utilisé par les voleurs suivait le véhicule volé.

Les enquêteuses et enquêteurs ont également effectué des perquisitions dans les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, de Ville-Marie et du Sud-Ouest. Différents éléments de preuve ont été saisis, dont certains outils de cambriolage, un pistolet à air comprimé et du poivre de Cayenne.

« L’enquête va se poursuivre concernant la participation d’autres individus à ce réseau », ajoute la police de Montréal dans un communiqué.