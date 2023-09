Andréane Ouellet n’est pas morte en déboulant les escaliers, comme le suggère son conjoint. Elle a été frappée violemment à la tête de façon « répétée », a expliqué mardi le pathologiste judiciaire au procès d’Alexandre Boudreau-Chartrand, accusé du meurtre de sa conjointe.

C’est la première fois que le jury en apprend davantage sur les circonstances de la mort d’Andréane Ouellet, une mère de cinq enfants retrouvée morte en septembre 2021 dans sa résidence de Saint-Donat. Le jury a d’ailleurs pu consulter les éprouvantes photos du corps de la victime.

Cette conclusion du Dr Dazé contredit les observations de l’accusé le jour fatidique. Dans un appel au 911 présenté pendant le procès, Alexandre Boudreau-Chartrand disait que sa conjointe avait fait une « overdose » et était tombée dans les escaliers.

« Ce n’est pas impossible que la victime ait chuté et se soit infligé des blessures, mais l’ensemble des blessures à la tête ne peut pas s’expliquer par les chutes, même une chute dans les escaliers », a témoigné Dr Yann Dazé mardi au palais de justice de Joliette.

En général, une personne qui meurt en déboulant les escaliers va présenter d’importantes blessures internes, ce qui n’était pas le cas de la victime, a expliqué Dr Dazé.

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE Alexandre Boudreau-Chartrand

Les blessures d’Andréane Ouellet à la tête étaient particulièrement graves. Son visage a été entièrement contusionné, mais surtout, la peau de sa tête s’est en partie décollée du crâne. Un élément crucial, puisqu’une telle blessure ne peut être causée par une « simple chute », mais seulement par de « multiples impacts » infligés de façon répétée, selon le Dr Dazé.

« Ça résulte de nombreux impacts. On parle de plusieurs impacts qui font le tour de la tête. Il n’y a pas une zone de la tête qui est épargnée », a témoigné le pathologiste judiciaire.

De telles blessures suggèrent qu’Andréane Ouellet a été frappé par une partie du corps – un poing ou un pied par exemple – ou encore par une surface. Dr Dazé ne peut toutefois exclure complètement l’utilisation d’un objet. Or, une arme, comme un marteau, aurait « brisé » la peau de la victime, ce qui n’est pas le cas ici.

Est-ce qu’Andréane Ouellet aurait pu s’infliger de telles blessures ? « On va perdre conscience avant d’en arriver là », a tranché Dr Dazé.

Lundi, le jury a appris que le sang de la victime a été retrouvé dans presque toutes les pièces de la maison. Son sang a été projeté au mur et au sol par un « impact » à au moins deux endroits a témoigné une spécialiste en biologie judiciaire et en analyse des taches et projections de sang.

Le procès se poursuit mercredi devant le juge Eric Downs. Les procureures Me Valérie Michaud et Me Caroline Buist représentent le ministère public. L’accusé est défendu par Me Catherine Ranalli et Me Élise Pinsonnault.