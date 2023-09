(Ottawa) Un officier de la Sûreté du Québec a déclaré lundi au procès d’organisateurs de la manifestation du « convoi de la liberté » à Ottawa, l’an dernier, que des participants étaient réticents à quitter la rue Wellington le long de la colline du Parlement lors de l’importante opération policière de dispersion, le 18 février.

La Presse Canadienne

Le capitaine Étienne Martel, de la SQ, a témoigné lundi par l’intermédiaire d’un interprète au procès criminel de Tamara Lich et Chris Barber, qui font face à des accusations liées à leur rôle dans la manifestation de l’hiver 2022.

Cette manifestation, qui a bloqué des rues et des intersections du centre-ville d’Ottawa pendant trois semaines, visait à contester les restrictions sanitaires liées à la COVID-19 et la vaccination obligatoire de camionneurs — mais aussi, plus largement, le gouvernement libéral du premier ministre Justin Trudeau.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Chris Barber

Le capitaine Martel a affirmé lundi matin que ses collègues de la SQ faisaient partie d’un front policier qui a avancé lentement sur la rue Wellington, en tenue de contrôle des foules, le 18 février, pour tenter de disperser les manifestants.

M. Martel a expliqué que sur une période de plusieurs heures, les policiers n’auront réussi qu’à parcourir à peine 150 mètres, parce que les manifestants, même s’ils n’étaient pas violents, refusaient de bouger.

La Couronne espère convaincre la juge Heather Perkins-McVey que les deux coaccusés ont encouragé les manifestants à « tenir bon », à « serrer les rangs », alors que la police leur ordonnait de quitter le secteur autour de la colline du Parlement.