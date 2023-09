2 articles Justice et faits divers

Nunavik et Abitibi-Témiscamingue

Causes perdues

Les délais judiciaires sont si critiques au Nunavik et en Abitibi-Témiscamingue que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a récemment mis fin au processus judiciaire dans une centaine de dossiers criminels. Du jamais vu depuis des années. Alors que la crise prend de l’ampleur, le ministre Simon Jolin-Barrette et la Cour du Québec se rejettent mutuellement la faute.