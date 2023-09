« Convoi de la liberté » à Ottawa

Ouverture du procès de deux des organisateurs

(Ottawa) Des vidéos filmées par la Sûreté du Québec ont été soumises en preuve au procès de Tamara Lich et de Chris Barber, qui s’est amorcé mardi. Les organisateurs du « convoi de la liberté » ont plaidé non coupable à une série d’accusations, dont celles de méfait et d’incitation à commettre des méfaits.