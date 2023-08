Fraude internationale

Des millions d’Hollywood détournés à Montréal

Les stars Vin Diesel et Jackie Chan devaient briller dans le quatrième volet de la saga xXx. Or, cette superproduction est sur la glace, plombée par une mégafraude. De la Californie à… Montréal, des investisseurs japonais se battent devant les tribunaux pour retrouver plus de 20 millions de dollars envolés.