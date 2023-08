Deux suspectes de 15 ans ont été arrêtées en lien avec l’agression filmée d’une autre adolescente ayant eu lieu à Lachine, dimanche dernier.

Les deux suspectes ont été appréhendées par la Section des enquêtes criminelles Ouest du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), mardi soir.

La victime, également âgée de 15 ans, avait été rouée de coups de poing et de pied en pleine rue, à proximité de l’intersection de la 12e Avenue et de la rue Notre-Dame. L’agression avait été filmée et partagée sur les réseaux sociaux.

Les suspectes ont été libérées par le SPVM sous promesse de comparaître devant la Chambre de la jeunesse.

L’enquête se poursuivra « afin d’identifier d’autres personnes qui auraient pu participer à ce crime », indiquent les autorités.