Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide du public pour retrouver MD Enamul Haque, un homme de 69 ans disparu mardi après-midi dans le quartier Saint-Michel.

Le sexagénaire porte un chandail à manches courtes bleu avec des inscriptions blanches à l’arrière, un pantalon de type pyjama à carreaux ou un pantalon brun, et des sandales de style gougoune bleues avec l’intérieur jaune, indique le SPVM dans un communiqué diffusé en fin de journée mardi.

M. Haque a la peau foncée, il mesure environ 1,62 mètre et pèse environ 63 kg. Il est de stature mince, a les cheveux blancs et les yeux noirs, précise le SPVM.

Il se déplace à pied et pourrait fréquenter les transports en commun. Il pourrait se trouver sur l’île de Montréal ou plus précisément dans le quartier Saint-Michel. « Les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité », souligne le communiqué.

Toute personne ayant des informations sur M. Haque peut composer le 911.