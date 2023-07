La hausse des crimes violents au Canada reprend après une pause pandémique

Homicides, tentatives de meurtre, voies de fait graves, vols qualifiés et situations d’extorsion ont tous été plus nombreux l’an dernier qu’ils l’avaient été en 2021 au pays, selon Statistique Canada, qui constate que la tendance à la hausse de la criminalité qui avait été observée avant la pandémie pourrait bien être en train de reprendre de plus belle.