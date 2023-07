Les autorités américaines ont arrêté mardi un homme de la Floride accusé du meurtre de « la Dame de la rivière Nation », un crime commis en 1975, mais jamais résolu depuis.

La Presse Canadienne

Des documents judiciaires indiquent que Rodney Mervyn Nichols, âgé de 81 ans, a comparu mardi devant un tribunal de la Floride et qu’une audience a été fixée au 26 septembre prochain pour son extradition au Canada afin d’y subir son procès pour meurtre.

Les documents indiquent que Nichols a été arrêté mardi par les autorités américaines à Hollywood, en Floride, à la suite d’une demande de la Police provinciale de l’Ontario (PPO).

La PPO a déjà formellement accusé Nichols du meurtre de Jewell « Lalla » Langford, appelée « Lalla Jewel Langford » dans les documents judiciaires américains.

La police a déclaré que Mme Langford, une femme de 48 ans originaire du Tennessee, s’était rendue à Montréal en avril 1975, mais qu’elle n’était jamais rentrée chez elle.

Son corps a été retrouvé dans la rivière Nation à Casselman, dans l’Outaouais ontarien, mais il est resté non identifié pendant des décennies — on l’appelait simplement « la Dame de la rivière Nation » — jusqu’à ce que la généalogie médico-légale réussisse à l’identifier, en 2020.

Des documents judiciaires américains indiquent que lorsque la Police provinciale de l’Ontario a interrogé Nichols dans une maison de retraite en février 2022, il a d’abord nié toute implication dans la disparition de Mme Langford. Mais il aurait déclaré plus tard qu’il s’était disputé avec elle chez lui, à Montréal, et qu’il avait ensuite jeté son corps dans la rivière Nation.