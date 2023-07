La deuxième victime emportée par l’eau dans un glissement de terrain, à Rivière-Éternité, est maintenant connue. Il s’agit de Pascal Héon, un homme âgé de 49 ans aussi originaire de Québec, comme Pascale Racine, cette femme dans la quarantaine dont l’identité avait été confirmée en tout début de semaine.

Des sources policières ont confirmé mercredi l’identité de M. Héon, qui était le père de deux enfants. Lundi, celle de Pascale Racine avait été révélée par des proches au Journal de Québec, avant d’être authentifiée par une source à la Sûreté du Québec (SQ). On ignore encore les circonstances exactes de la mort de M. Héon et de Mme Racine. Le tout devra d’abord faire l’objet d’une enquête.

Cela dit, il est acquis qu’ils ne se connaissaient pas ; le fait qu’ils viennent tous les deux de la région de Québec relève donc du hasard. Ils ont été emportés par la rivière alors qu’ils étaient sortis de leur véhicule pour enlever des débris de la rue Notre-Dame. C’est à ce moment que la route s’est affaissée.

Rappelons qu’un autre quadragénaire avait été retrouvé peu après l’évènement par les autorités, avant d’être transporté à l’hôpital. Jean-Philippe Caty, le conjoint de Pascale Racine, voyageait avec elle au moment des faits. Il aurait subi de nombreuses blessures en tentant de sauver la vie de sa conjointe, mais en vain. Selon les dernières informations, M. Caty se trouve toujours à l’hôpital pour soigner ses blessures.

« Sous le choc »

En soirée, mardi, la SQ avait annoncé que deux corps ont été retrouvés à proximité de la rue Notre-Dame. Le corps policier attendra leur identification formelle par un coroner avant d’annoncer qu’il s’agit bien de Pascale Racine et de Pascal Héon. Chose certaine : les corps ont été retrouvés à proximité du lieu du glissement.

Dans un communiqué, mercredi, le maire de Rivière-Éternité, Rémi Gagné, a offert ses condoléances aux proches des deux victimes. « Je tiens à adresser mes plus sincères condoléances aux familles des deux personnes retrouvées et leur dire que je partage leur peine en ce moment de deuil », a-t-il dit.

Le maire a aussi souligné les efforts soutenus de la SQ, qui avait déployé depuis samedi des hélicoptères, une équipe nautique, des plongeurs, des véhicules tout-terrain (VTT) ainsi que du personnel spécialisé et des bénévoles pour retrouver les deux personnes manquant à l’appel.

Sur les réseaux sociaux, des hommages aux victimes ont également commencé à être publiés, mercredi. « Je suis sous le choc ce matin. Pascal Héon était un collègue et une personne en or. […] Un gars si sympathique, charismatique et souriant doté d’une grande joie de vivre et d’empathie. Je garderai de précieux souvenirs de ton rire », a notamment écrit Catherine Gohier, qui travaillait avec la victime.

Pas encore d’échéancier

Les autorités n’ont par ailleurs toujours pas fourni de date quant à la réouverture de la route 170 et de la rue Notre-Dame, qui ont été ravagées à la suite des pluies importantes, samedi, dans la municipalité de Rivière-Éternité. « La priorité reste de donner accès à la route 170. On est en mode rétablissement », a affirmé mardi l’ingénieur en géotechnique au ministère des Transports du Québec, Denis Demers, lors d’un point de presse qui avait été tenu pour faire le point sur la situation.

Un chemin de contournement pour les véhicules d’urgence devait être incessamment mis en place, mais les travaux pour rendre la route accessible aux automobilistes prendront plusieurs jours. Un ponceau temporaire devra notamment être installé sur la route 170 pour faire dévier l’eau.

Selon Environnement Canada, Rivière-Éternité a reçu 130 mm de pluie en deux heures samedi, une première dans la région, aux dires de la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest.

Des centaines de personnes ont dû être évacuées dans la région. Dimanche, la police avait déjà procédé à l’évacuation par hélicoptère de 94 personnes qui se trouvaient dans un camping, isolées par l’affaissement de la rue Notre-Dame. Peu avant, 133 autres villégiateurs avaient été évacués par navette maritime vers La Baie.

