Armes imprimées en 3D

440 armes à feu saisies et 45 personnes arrêtées au Canada

(Montréal) L’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes a annoncé mercredi que 45 personnes avaient été arrêtées et 440 armes à feu saisies lors de multiples perquisitions menées simultanément dans huit provinces, visant des fabricants d’armes imprimées en 3D – ces « armes fantômes » qui apparaissent de plus en plus sur les scènes de crime au Canada.