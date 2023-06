(Drummondville) Une violente sortie de route a coûté la vie à une femme, mardi après-midi, après qu’elle a été éjectée de son véhicule.

La Presse Canadienne

L’accident est survenu dans la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham, dans le Centre-du-Québec.

Les policiers de la MRC de Drummondville ont été appelés à se rendre sur le boulevard Lemire vers 14 h 45, après qu’un véhicule a effectué une embardée.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), la voiture a quitté la chaussée et a heurté un ponceau. Une femme de 33 ans de Drummondville, qui était seule à bord de son véhicule, a été éjectée sous la force de l’impact. Son décès a été constaté sur les lieux.

Selon la SQ, cela laisse supposer qu’elle ne portait pas la ceinture de sécurité. Un policier spécialisé en enquête et collision a été dépêché sur les lieux afin d’éclaircir les causes et circonstances de l’accident.