Dans un communiqué, le corps policier précise que ces fouilles « ont permis la saisie de 17 000 vapoteuses au THC ainsi que des quantités de wax et de cannabis séché ».

La police de Montréal vient d’arrêter un homme de 27 ans soupçonné d’être à la tête d’un réseau de distribution de vapoteuses de cannabis et de plusieurs autres produits dérivés. Surtout actif par l’entreprise des médias sociaux, le groupe du jeune suspect opérait également dans deux autres villes québécoises, et une en Ontario.

C’est l’unité ACCES Cannabis du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui a d’abord procédé, il y a quelques jours, à diverses perquisitions dans un espace commercial et deux résidences dans les secteurs d’Ahuntsic-Cartierville et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Dans un communiqué, le corps policier précise que ces fouilles « ont permis la saisie de 17 000 vapoteuses au THC ainsi que des quantités de wax et de cannabis séché ». « Les enquêteurs ont aussi mis la main sur près de 63 000 $ en argent comptant et divers produits de luxe. Un véhicule utilisé pour le transport des stupéfiants a aussi été perquisitionné », relate-t-il.

Kasey Paul Buzas, âgé de 27 ans, a ensuite été arrêté. L’homme a comparu les 15 et 20 juin derniers devant un juge au palais de justice de Montréal. Il fait entre autres face à des accusations de possession dans le but de vendre et de distribuer du cannabis.

Selon l’enquête policière, les produits vendus visaient essentiellement des adolescents, ayant notamment et surtout « recours aux médias sociaux ». Les principales villes d’opération étaient Montréal, Trois-Rivières, Saint-Jérôme et Ottawa.

Le modus operandi impliquait au moins une autre personne. « Un homme, qui s’approvisionnait en vapoteuses auprès du réseau, en effectuait ensuite la revente à proximité d’écoles secondaires de Trois-Rivières », mentionne clairement le SPVM, soulignant que cet autre individu, non identifié, a aussi été arrêté par le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec.

Un produit en vogue

Dès l’an dernier, La Presse rapportait que le vapotage de cannabis gagne des adeptes chez les jeunes du secondaire. Interdits de vente au Québec, les vape pen ou wax pen, à très forte concentration en THC, s’achètent pourtant sur le web en quelques minutes.

Comme l’enquête demeure active, la police invite toute personne détenant des informations pertinentes à contacter le 911, ou encore son poste de quartier. Le centre confidentiel Info-Crime Montréal peut aussi être contacté au 514-393-1133, ou via son site web. Des récompenses allant jusqu’à 3000 $ peuvent être offertes « pour des informations menant à l’arrestation de suspects », sous certaines conditions.

Profitant de l’occasion, le SPVM a par ailleurs rappelé mercredi que « la consommation de drogues vendues illégalement peut s’avérer extrêmement dangereuse pour la santé ». « Par exemple, la présence de solvants ou de concentration de THC anormalement élevée peut se retrouver à l’intérieur de produits du cannabis vendus illégalement », ont prévenu les autorités.