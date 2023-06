Un homme dans la cinquantaine se trouve dans un état critique après avoir été poignardé dans le garage souterrain d’un immeuble à logements du secteur de Villeray, à Montréal. Deux femmes ont également été blessées dans cet évènement, où un suspect a été arrêté.

Les policiers sont intervenus lundi vers 10 h. Ils localisent les trois blessés et l’un des suspects à leur arrivée. Plusieurs assaillants auraient participé à l’agression, selon les premières informations.

L’une des victimes, un homme de 51 ans, a été transportée à l’hôpital pour soigner des blessures graves, a précisé l’agente Véronique Dubuc, des relations médias du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE C'est à cet endroit de la rue Saint-André que l'homme poignardé a été retrouvé.

Le suspect dans cette agression armée survenue dans le garage d’un immeuble à logements est un homme « de plus ou moins 30 ans », a indiqué la relationniste. Il est présentement détenu et sera interrogé par les enquêteurs plus tard dans la journée. Deux femmes dans la quarantaine ont été violemment battues au cours de l’attaque.

Le motif de cette violente agression est toujours inconnu. Un périmètre a été érigé sur la rue Saint-André, près de la rue Jean-Talon.