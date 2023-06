Un Montréalais a été condamné à 30 mois de détention vendredi pour avoir agressé sexuellement une femme et une adolescente de 15 ans ciblées dans le métro de Montréal. Guillaume Lavallée s’est aussi fait prendre à voler des sandales et le Coran dans une mosquée.

« Monsieur a un QI un peu plus faible. Et il a des problèmes au niveau de la santé mentale. On a fait faire une évaluation et monsieur est responsable criminellement », avait souligné l’avocate de la défense Me Stéphanie Basso en mars dernier, lorsque Guillaume Lavallée avait reconnu sa culpabilité.

L’homme de 30 ans a terrorisé une adolescente en décembre 2021. Dans le métro, Guillaume Lavallée s’assoit à côté de la victime et ouvre la conversation. Il la suit ensuite jusqu’à l’autobus et s’assoit à nouveau à côté d’elle. Il pose alors sa main sur l’épaule de l’adolescente, puis commence à lui flatter le menton.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE GUILLAUME LAVALLÉE Guillaume Lavallée en 2013

Quand l’adolescente recule, Guillaume Lavallée sort son cellulaire de son manteau. La victime aperçoit alors un couteau bien visible derrière le téléphone, comme s’il « faisait exprès qu’elle voie la lame du couteau », selon le résumé des faits. L’agresseur poursuit ses avances non désirées en flattant la tête de la victime et en lui donnant des becs sur les cheveux.

L’adolescente sort de l’autobus, mais Guillaume Lavallée la suit. Sur le trottoir, il lui prend le visage à deux mains et l’embrasse. La victime prend ses jambes à son cou en direction de la résidence de son copain. Néanmoins, Guillaume Lavallée continue de la suivre. Le père du copain intervient alors.

« Monsieur a l’impression que madame est consentante à tout ça », a expliqué Me Basso en mars dernier.

Entrées par effraction et vols

Dans un deuxième dossier, Guillaume Lavallée aborde une femme de 20 ans devant la station de métro Papineau. Il la suit jusqu’au métro en lui posant des questions. Quand elle s’assoit, il se place à ses côtés, met la main sur son épaule et glisse la main vers l’entrejambe de la femme, près de ses parties intimes. L’agresseur tente alors de l’embrasser.

Quand les portes du métro ouvrent, la victime sort du train et se met à courir dans la foule. Une femme intervient alors pour faire distraction afin de permettre à la victime de prendre la fuite. Notons que la victime présentait un trouble du spectre de l’autisme et était donc une personne vulnérable.

En plus des agressions sexuelles, Guillaume Lavallée a plaidé coupable à de multiples accusations d’entrée par effraction et de vol. Entre autres, il s’est introduit dans une mosquée pour voler la petite caisse, des sandales et le livre du Coran. Ses motivations pour ce vol n’ont pas été précisées en salle d’audience.

La procureure de la Couronne Me Anna Levin et l’avocate de la défense ont suggéré une peine globale de 30 mois pour l’ensemble des dossiers. Cette suggestion tient compte du volet santé mentale de l’accusé et de son absence d’antécédent judiciaire, a indiqué Me Levin.

Le juge Pierre E. Labelle a suivi la recommandation commune. Compte tenu du temps passé en détention préventive, Guillaume Lavallée n’a plus que 16 mois à purger.

Il sera inscrit au Registre des délinquants sexuels pendant 20 ans.