Les proches de Rebekah Harry, cette jeune mère battue à mort par son conjoint en 2021, ont livré des témoignages bouleversants mardi au palais de justice de Montréal. Le bourreau de leur fille, Brandon McIntyre, risque d’écoper de 14 ans de détention pour son crime.

« Je veux lâcher prise, mais je ne peux pas. M. Le juge, je ne peux pas lâcher prise ! Quelqu’un a battu ma fille comme ça ! Elle était si gentille… Elle a été battue comme un chien ! C’est insoutenable ! », a tonné Ian Harry, le père de Rebekah Harry, dans un témoignage extrêmement saisissant en salle d’audience.

« Becky », la survivante du cancer. « Becky », la généreuse. « Becky », la jeune mère. Sa fille, la plus jeune de ses six enfants, tuée dans un féminicide. « Elle avait battu le cancer ! Elle était spéciale. Elle était tout pour moi. Je l’aimais tellement. Je l’aime encore tellement », a sangloté Ian Harry, bouleversé.

« Je ne vois aucun remords chez ce type ! Si tu as des remords, tu le cries : “Je suis désolé !” Je ne peux pas voir de la sincérité dans son plaidoyer de culpabilité », a vociféré le père éploré, en montrant du doigt le tueur dans le box des accusés.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Ian Harry, le père de la victime

Accusé de meurtre au second degré, Brandon McIntyre a plaidé coupable, le mois dernier, à un chef réduit d’homicide involontaire. Sous les yeux d’une ex-copine, l’homme de 35 ans a battu à mort Rebekah Harry dans la nuit du 19 au 20 mars 2021. Un crime d’une extrême violence.

« Regarde ta face, regarde ta fucking face. Tu sais que c’est de ta faute, n’est-ce pas ? », a craché Brandon McIntyre en rouant de coups sa victime. Pendant cette nuit d’enfer, le tueur a projeté la jeune femme sur un lit de bébé, puis lui a asséné des coups de pied au visage (stomp). Elle le suppliait d’arrêter.

Son calvaire n’était pas terminé. Brandon McIntyre a soulevé la femme par les épaules et l’a projetée au sol à deux reprises. Elle s’est cogné violemment la tête au sol. Quelques heures plus tard, Rebekah Harry agonisait sur le sofa. Elle n’avait plus de pouls à l’arrivée des policiers. Selon le pathologiste, sa mort a « probablement » été causée par plusieurs coups à la tête.

Quand il a appris les circonstances choquantes de la mort de sa fille, le père de Rebekah a ressenti « chaque coup ». Il s’est alors remémoré un souvenir traumatisant de sa jeunesse : avoir été battu à la matraque par des policiers. « Je voulais hurler ! Personne ne peut comprendre cette douleur sans l’avoir vécu. C’est une souffrance impossible », a confié le père.

Incapable de poursuivre son témoignage, le père a laissé une intervenante du CAVAC terminer sa lettre. « Ma fille est morte de façon violente. J’espère que sa mort aura un sens et va contribuer à changer les choses pour protéger d’autres femmes », a écrit le père.

La mère de Rebekah Harry, Yolande Frenette, a ensuite lu une lettre touchante pour rendre hommage à sa plus jeune fille. « Elle était tout pour moi. Ma Becky. Elle ne jugeait pas. Elle était une joie pour tout le monde », a sangloté la mère éplorée.

La procureure de la Couronne, Me Jasmine Guillaume, a annoncé mardi au juge Marc-André Blanchard avoir l’intention de présenter une suggestion commune de 14 ans de détention. Outre circonstances exceptionnelles, le juge est tenu d’entériner une suggestion commune de peine.

Les audiences se poursuivent mardi après-midi.