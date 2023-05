Plusieurs dizaines de personnes ont assisté mercredi après-midi aux funérailles de Claudia Iacono qui se sont déroulées à l’Église Saint-Viateur, située sur l’avenue Laurier Ouest, à Outremont.

Mme Iacono, 39 ans, a été tuée par balles alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule dans le stationnement de son salon de coiffure situé sur la rue Jean-Talon, près de la rue de la Savane, dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal.

Mme Iacono était la conjointe d’Antonio Gallo, le fils de Moreno Gallo, membre influent de la mafia montréalaise tué par balles dans une pizzéria d’Acapulco au Mexique en 2013.

PHOTO TIRÉE D’INSTAGRAM Antonio Gallo et Claudia Iacono.

Les enquêteurs des Crimes majeurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) tentent d’élucider l’homicide de Mme Iacono et l’hypothèse qui serait privilégiée actuellement, autant dans le milieu policier que criminel, est que la mère de famille a été la victime d’un crime qui se voulait une réplique à la tentative de meurtre contre Leonardo Rizzuto survenue à la mi-mars.

Leonardo Rizzuto, fils cadet de l’ancien parrain de la mafia Vito Rizzuto, se trouvait seul à bord de son véhicule, sur l’autoroute 440 près de l’autoroute 13 à Laval, lorsqu’une Porsche Macan a circulé lentement à sa hauteur et que l’un des occupants a ouvert le feu, atteignant la victime aux jambes et à une épaule.

Selon la police, l’attentat contre Leonardo Rizzuto s’inscrirait dans un conflit opposant le clan des Siciliens de la mafia et un groupe du crime organisé montréalais pour le contrôle des paris sportifs illégaux et du prêt usuraire.

Les funérailles de Mme Iacono se sont déroulées sous une certaine présence policière.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Au moins quatre limousines transportant des membres de la famille et des proches ont suivi le corbillard jusqu’au lieu du dernier repos de Mme Iacono.

Des membres du Renseignement du SPVM étaient notamment sur place pour photographier toute personne qui entrait et sortait de l’église.

La police et le milieu criminel s’attendent à d’autres évènements violents au sein du crime organisé de haut niveau à la suite de la tentative de meurtre contre Leonardo Rizzuto et l’assassinat de Mme Iacono.

