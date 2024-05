Un homme dans la trentaine a été retrouvé inanimé dans une ruelle du Plateau-Mont-Royal, tôt dimanche matin. Comme son corps portait des marques de violence, la police de Montréal a ouvert une enquête et considère l’affaire comme une « mort suspecte ».

C’est vers 5 h, dimanche, qu’un appel a été fait au 911 afin d’obtenir une assistance immédiate. Un passant venait de découvrir le corps d’un homme dans une ruelle située tout près de l’intersection entre l’avenue du Parc et l’avenue du Mont-Royal.

À l’arrivée des premiers patrouilleurs et d’ambulanciers, des manœuvres de réanimation ont été effectuées en vain. Le décès de l’homme a été constaté sur les lieux.

Selon l’agent Jean Pierre-Brabant, porte-parole du SPVM, « des vérifications ont permis de constater des marques de violence » sur le corps de la victime, « ce qui laisse croire à une mort suspecte » dans ce dossier.

Un vaste périmètre de sécurité a été érigé afin de laisser les enquêteurs passer la scène au peigne fin. Ils devaient demeurer sur place une bonne partie de la journée de dimanche. L’avenue du Parc était bloquée entre les rues Villeneuve et Duluth et l’avenue du Mont-Royal, entre les rues Hutchison et Jeanne-Mance.

Plusieurs témoins potentiels devraient être rencontrés par le corps policier, qui visionnera par ailleurs les bandes vidéo de caméras de surveillance situées à proximité des lieux dans le voisinage.

Aucune autre information n’était disponible sur cette enquête qui débute, dimanche.