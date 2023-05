Depuis la mort de Vito Rizzuto, le crime organisé montréalais n’a plus de parrain et a une structure cellulaire plutôt que pyramidale. Il est dirigé par un noyau de criminels influents, issus de la mafia, des motards et des gangs, autour duquel gravite une mosaïque d’individus et de clans qui s’échangent des services dans un contexte d’occasions d’affaires.

La grosseur des bulles et les lignes reliant certaines d’entre elles sont fidèles aux informations obtenues auprès de la police et du milieu criminel, quant à l’importance de chaque groupe sur l’échiquier et aux liens entre eux.

Le crime organisé montréalais est composé de plusieurs autres factions, mais nous avons préféré limiter leur nombre pour faciliter la compréhension du lecteur.