Gatineau inondée, Montréal et Laval toujours en alerte

Des inondations en raison des crues printanières se poursuivent dans plusieurs régions du Québec samedi. Si le beau temps rime avec une décrue des eaux à certains endroits, d’autres restent sur le pied d’alerte.

Samedi, le ministère de la Sécurité publique du Québec recense trois inondations majeures dans la province, neuf inondations moyennes et neuf inondations mineures. Un total de 21 cours d’eau sont aussi sous surveillance.

À une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Montréal, la municipalité de Pointe-Calumet, dans les Laurentides, fait face à une inondation majeure. La petite ville de plus de 6000 habitants se trouve sur le bord du lac des Deux-Montagnes. Selon le MSP, la tendance est toutefois à la baisse des eaux dans ce secteur.

Ailleurs en bordure du lac des Deux-Montagnes, le MSP recense une hausse du niveau de l’eau. C’est le cas dans la municipalité de Terrasse-Vaudreuil, en Montérégie, et dans certains secteurs de Sainte-Anne-de-Bellevue, à Montréal. Des inondations moyennes y sont déjà recensées.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE DE GATINEAU

En Outaouais, la situation demeure tendue. La Ville de Gatineau a annoncé dans un communiqué vendredi que la crue des eaux devait atteindre une pointe en fin de soirée et se stabiliser à partir de la fin de semaine. Une décrue est prévue au courant de la semaine prochaine.

Des inondations majeures ont aussi été recensées à Fort-Coulonge, municipalité en bordure de la rivière des Outaouais située à 120 kilomètres à l’ouest de Gatineau. Des inondations de moindre ampleur touchent aussi Rigaud, en Montérégie.

Des ponts et routes toujours fermées

À Montréal et Laval, des inondations mineures ont été recensées sur la rivière des Prairies et la rivière des Mille Îles, à la hauteur l’île Bigras et du barrage du Grand-Moulin, respectivement.

Dans ces deux secteurs, la tendance est à la hausse du niveau de l’eau, avertit le MSP.

Le pont de l’île Mercier est toujours fermé par mesure préventive, isolant ses résidants. D’autres tronçons sont sur l’île Bizard ou dans l’ouest de la métropole sont fermés ou réservés aux véhicules d’urgence.

La crue printanière semble se stabiliser ailleurs au Québec, notamment dans Charlevoix et Lanaudière. Ces deux régions ont été durement touchées par des inondations majeures et d’affaissement de terrains cette semaine.

Une inondation moyenne du lac Maskinongé est toujours en cours à Saint-Gabriel-de-Brandon, dans Lanaudière.