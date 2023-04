Après avoir tenté de s’enlever les testicules

Burke déclaré délinquant dangereux et condamné à 15 ans de pénitencier

C’est dans une tentative désespérée de baisser son niveau de testostérone, et ultimement de réduire sa peine d’incarcération, que Jody Matthew Burke a tenté de s’enlever les testicules en prison cette semaine. Son geste n’a pas fait broncher le juge Jean-Jacques Gagné, qui l’a déclaré délinquant dangereux et condamné à 15 ans de pénitencier au terme d’un procès qui s’est étalé sur six ans.