Le démantèlement d’un réseau de contrebande de tabac à chicha par la police de Montréal, au cours de la dernière semaine, a permis de saisir 90 kg de cette matière.

Trois perquisitions ont été effectuées dans le cadre de l’opération soit deux dans l’arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal, dans un commerce et dans une résidence, et une autre dans une résidence de Laval.

Quatre véhicules utilisés pour la contrebande ont alors été saisis en plus de 40 000 $ en argent comptant.

Trois suspects âgés de 21 à 35 ans ont été interpellés en vertu de la Loi de l’impôt sur le tabac. Le dossier de cette enquête entamée en 2020 sera soumis aux procureurs de Revenu Québec afin que des accusations soient déposées.

L’enquête policière et le démantèlement ont été dirigés par l’unité ACCES Tabac du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui a bénéficié notamment du soutien du poste de quartier 7 dans l’arrondissement de Saint-Laurent, du Service de police de Laval et des enquêteurs du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Il est interdit de fumer dans tout endroit visé par cette Loi, dont les bars et les restaurants, rappelle le SPVM qui précise que des amendes ont été remises aux tenanciers du commerce perquisitionné ainsi qu’à six clients.