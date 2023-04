(Montréal) Diverses quantités de drogues, des cigarettes de contrebande, des milliers de comprimés et 200 vapoteuses à cannabis font partie d’un butin sur lequel a mis la main la police mardi, au cours d’une opération menée contre de présumés trafiquants de méthamphétamine actifs en Montérégie et dans la région de Montréal.

Les enquêteurs de l’Escouade régionale mixte (ERM) Rive-Nord ont effectué une dizaine de perquisitions en cours d’enquête à Les Cèdres, Saint-Stanislas-de-Kostka, dans l’arrondissement d'Anjou à Montréal et ailleurs dans la métropole.

Selon un communiqué de la police, les enquêteurs ont mis la main sur :

Plus de 14 000 $ en argent canadien

Plus de 120 grammes de méthamphétamine

Environ 35 000 comprimés de méthamphétamine et autres

Plus de 227 kilogrammes de cannabis

Plus de 200 vapoteuses de cannabis

Près de 500 grammes de haschich

Plus de 67 000 cigarettes de contrebande

109 kilogrammes de poudre utilisée dans la confection de comprimés de méthamphétamine

Deux véhicules considérés comme des biens infractionnels

Une arme à feu de calibre .22

Un site d’encapsulage

Une soixantaine de policiers ont participé à l’opération. Personne n’a encore été arrêté.

L’enquête, qui s'est amorcée en 2022, se poursuit.

Selon des sources policières, le réseau visé lundi pourrait avoir un lien avec le Hells Angels de la section de Montréal Martin Robert.

Ce dernier, et d’autres individus, dont les Hells Angels Stéphane Plouffe et Michel Lamontagne, et l’ancien membre de la mafia Francesco Del Balso, sont actuellement ciblés dans une enquête baptisée Ravager et menée par l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO), chapeautée par la Sûreté du Québec.

La résidence de Martin Robert et celles des autres membres de son groupe ont été perquisitionnées il y a deux semaines.

Les perquisitions se sont poursuivies la semaine dernière, lors d’une seconde phase qui a visé une entreprise de fruits et de légumes de Montréal à laquelle seraient reliés Robert et Del Balso, selon la police, et la résidence d’un comptable.

Robert est considéré par la police comme l’un des membres des Hells Angels les plus influents au Québec.

Selon les renseignements policiers, Martin Robert et ses proches sont actifs principalement dans les Laurentides.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.