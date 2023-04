Un automobiliste est mort, dans la nuit de vendredi à samedi, sur l’autoroute 40 Est, après être durement entré en collision avec un camion-benne dont le conducteur s’était immobilisé dans la voie de droite en raison d’un problème mécanique.

Les faits sont survenus peu après 3 h, tout près du kilomètre 90, soit entre les boulevards Henri-Bourassa et Gouin, dans le secteur de Rivière-des-Prairies, indique la sergente de la Sûreté du Québec (SQ), Audrey-Anne Bilodeau.

« Selon les informations préliminaires, le conducteur du camion-benne de 53 pieds se serait immobilisé dans la voie rapide de droite à cause d’un bris mécanique. Et dans la minute qui a suivi, le conducteur d’un VUS l’a percuté à l’arrière », détaille Mme Bilodeau à ce sujet.

C’est cet automobiliste, qui était seul à bord, qui a malheureusement succombé à ses blessures. Son décès a été constaté sur place par des ambulanciers. La victime a dû être extirpée de son véhicule par les pompiers.

La Sûreté du Québec a ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur les causes et les circonstances de la collision. Des agents-reconstitutionnistes ont notamment été demandés sur place pour assister les enquêteurs.

N’ayant pas subi de blessures importantes, le conducteur du camion a été brièvement rencontré après les faits, mais était en état de choc. Il devrait être interrogé par les enquêteurs ultérieurement.

« Son véhicule sera expertisé afin de déterminer, notamment, s’il est bel et bien fondé qu’il y avait présence d’un bris mécanique majeur », a expliqué Mme Bilodeau.

Deux voies sur trois de l’autoroute ont été fermées dans le secteur, indique Québec 511 sur Twitter, afin de laisser les autorités procéder au remorquage des véhicules et au nettoyage de la chaussée. La circulation devrait toutefois être rouverte en fin d’avant-midi, a précisé samedi la SQ.