Quatre personnes ont été blessées puis transportées à l’hôpital après une collision impliquant deux automobilistes et deux piétons, vendredi en fin de journée dans l’ouest de Montréal, au bord de l’autoroute 15. Une enquête policière a été ouverte.

Les premiers appels ont été logés au 911 vers 16 h 25, afin de rapporter une « collision impliquant deux automobilistes et deux piétons », tout près de l’intersection entre le boulevard Décarie et la rue Jean-Talon Ouest, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Arrivés sur les lieux, les premiers policiers ont immédiatement porté assistance à deux piétonnes âgées de 28 ans et 59 ans. Elles avaient subi de sérieuses blessures et ont été transportées par Urgences-Santé dans un centre hospitalier situé à proximité. Heureusement, leur vie ne serait pas en danger.

D’ailleurs, les conducteurs des deux véhicules impliqués ont aussi été transportés à l’hôpital après avoir subi des blessures, mais ils n’étaient pas non plus dans un état critique au moment des faits. Il s’agit d’un homme de 84 ans et d’une femme de 23 ans.

« Un large périmètre de sécurité a été érigé, afin de permettre à nos enquêteurs de procéder à l’analyse complète de la scène d’accident. Le secteur est à éviter pour les prochaines heures », a expliqué l’agent Julien Lévesque, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en fin de journée.

On ignore pour le moment si une hypothèse préliminaire est retenue par les enquêteurs pour expliquer cette collision. Aucun détail n’a filtré à ce sujet.