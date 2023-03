Quinze ans après avoir été arrêtés dans une importante enquête anti-drogue, deux présumés producteurs de cocaïne ont de nouveau été appréhendés pour des crimes similaires.

André Chartrand, 50 ans, de Notre-Dame-de-la-Merci, et Jonathan Ranger, 43 ans, de Saint-Colomban, viennent d’être appréhendés par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) relativement au démantèlement d’un laboratoire clandestin de transformation de cocaïne réalisé il y a près d’un an à Saint-Jérôme.

Chartrand et Ranger ont des antécédents en semblable matière alors qu’ils avaient été arrêtés en 2007 dans une enquête de la GRC baptisée Channel, par laquelle la police fédérale avait démantelé un réseau de trafiquants de drogue et un laboratoire de production d’ecstasy, et appréhendé 28 individus.

Selon un communiqué émis par la GRC à l’époque, Chartrand était alors considéré « comme la pierre angulaire de plusieurs transactions de drogue ».

Chartrand et Ranger font face à cinq accusations de complot, trafic de cocaïne, possession de cocaïne dans un but de trafic et production et possession de choses dans l’intention qu’elles soient utilisées pour la production ou le trafic de cocaïne.

Moins d’un kilogramme de cocaïne, mais d’importantes quantités de produits chimiques ont été retrouvés dans le laboratoire démantelé en avril 2022 à Saint-Jérôme.

« Le laboratoire était très bien organisé. Lors de la perquisition, les enquêteurs ont trouvé d’importantes quantités de produits chimiques et beaucoup d’équipements qui démontrent que les présumés trafiquants procédaient à la transformation de nombreux kilogrammes de cocaïne », a décrit la caporale Tasha Adams de la Division C (Québec) de la GRC.

Le projet, amorcé à l’automne 2021, a été mené par l’Unité mixte d’enquête contre le crime organisé (UMÉCO) de la GRC, à la suite d’une analyse effectuée par la Division du Renseignement.

Dans la foulée de l’opération Channel menée en décembre 2007, Chartrand avait été condamné à plus de quatre ans de pénitencier pour complot et Ranger, à 15 mois avec sursis pour trafic.

