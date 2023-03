Le policier qui est accusé d’avoir agressé une citoyenne alors qu’il était en service était convaincu qu’il partageait un « coup de foudre » avec la présumée victime.

Dès leurs premiers échanges verbaux dans une station-service, Yannick Dauphinais a senti qu’il y avait une « belle chimie » qui s’établissait entre une citoyenne et lui. Cette dernière ne peut pas être identifiée en raison d’une ordonnance de la cour.

« Elle me regardait avec des yeux pétillants, je trouvais […] Elle avait un sourire. Elle riait », a-t-il expliqué au palais de justice de Longueuil, mercredi.

Le sergent-détective de la Régie intermunicipale de police Roussillon a fait la rencontre de la plaignante le 20 juillet 2021, alors qu’il remplissait le réservoir d’essence de sa voiture-patrouille. Après une courte discussion, il a proposé à la femme de la suivre jusqu’au stationnement du IGA où elle se rendait, quelques mètres plus loin. À cet endroit, il lui a demandé son numéro de téléphone.

Le lendemain à 9 h 30, le policier a texté la femme pour lui proposer de la visiter. « Je voulais juste lui dire allô », a expliqué Yannick Dauphinais lors de son témoignage. Celle-ci a accepté en précisant qu’elle devait toutefois quitter rapidement pour son travail.

Le policier a raconté qu’il a discuté avec la femme dans sa cuisine. Avant de partir, il a été surpris qu’elle lui enlace le cou et qu’elle l’embrasse. Elle lui aurait ensuite massé l’entre-jambes par-dessus ses vêtements, aurait détaché son pantalon et l’aurait masturbé jusqu’à ce qu’il éjacule quelques minutes plus tard.

La présumée victime a toutefois présenté une version bien différente de cette matinée, lundi. Elle a raconté que c’est le policier qui l’aurait embrassée, touché les seins et les fesses. Après avoir fait croire qu’elle avait ses règles, il lui aurait demandé « une gâterie », a-t-elle dit. Elle l’aurait masturbé afin de s’éviter une pénétration, car elle craignait la réaction de l’homme avait qui elle avait discuté à peine 10 minutes la veille.

Lors de sa défense, Yannick Dauphinais a indiqué qu’il était convaincu que la femme était en accord avec les gestes posés. « J’avais la croyance sincère qu’elle était consentante », a-t-il dit. « Elle avait amené sa main à mon cou. Elle me massait. Elle ouvrait la bouche. Elle sortait la langue. C’est elle qui initiait et qui entreprenait les choses », a-t-il fait valoir.

L’homme a affirmé vivre beaucoup de stress depuis le dépôt de l’accusation d’agression sexuelle. « C’est lourd, c’est stressant, c’est médiatisé le procès. Je ne dors pas trop. Je sais que je n’ai rien fait, que je suis innocent », a-t-il plaidé.

En contre-interrogatoire, la procureure Amélie Rivard a demandé à l’accusé si son uniforme de policier avait pu inspirer confiance à la plaignante et ce qui le laissait croire que cette dernière avait flirté avec lui.

« Quand elle vous embrasse, que vous êtes chez elle, en uniforme, est-ce que vous avez un dilemme moral ? », a demandé Me Rivard. « Vu que j’étais en pause, qu’elle était d’accord à ce que j’aille chez elle et que c’est elle qui m’a embrassé, non, je n’avais pas de dilemme », a répondu l’accusé.

Dès le soir du 22 juillet, la femme s’est confiée à un ami sur les évènements qui se sont produits en matinée. Le lendemain, elle en a aussi parlé à son employeur qui l’a encouragée à porter plainte. Il lui a d’ailleurs payé un taxi afin qu’elle se rende au poste de police le plus proche. Le Bureau des enquêtes indépendantes a mené l’enquête et des accusations ont été déposées en septembre 2021.

Les plaidoiries auront lieu jeudi devant le juge Bertrand St-Arnaud. La décision sera rendue ultérieurement.