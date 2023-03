M. Roy se disait confiant d’être acquitté à son arrivée au palais de justice, mais maintenant qu’il est condamné, il considère la décision comme « une cause politique ».

Les trois Farfadaas coupables de méfait et complot

Les trois anciens membres du groupe anti-mesures sanitaires Les Farfadaas qui ont bloqué le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, en mars 2021, Mario Roy, Steeve Charland et Karol Tardif, ont été déclarés coupables de méfait et complot ce jeudi.

La Couronne entend demander une peine de 90 jours à 6 mois d’incarcération pour Mario Roy, dont le « leadership » dans l’organisation du blocage du tunnel a été souligné par le juge Jean-Jacques Gagné. M. Roy avait aussi entravé le tunnel une première fois en décembre 2020.

Les trois accusés soutenaient que le blocus visait à dénoncer des prétendus actes de brutalité policière qui sont survenus lors d’une manifestation anti-mesures sanitaires qui s’est déroulée au centre-ville de Montréal pendant la pandémie.

Pendant le procès, Mario Roy a lui-même déposé des documents en preuve montrant qu’il considérait le blocage du tunnel comme un « avertissement » destiné aux policiers, par lequel il demandait entre autres l’arrestation du Dr Horacio Arruda.

Le juge a tranché que le geste n’était pas raisonnable, et que les accusés ont bloqué l’ouvrage « sans se soucier du sentiment d’intimidation potentiellement ressenti par les usagers » du tunnel. « Les rues, les trottoirs, les places et les parcs » sont les lieux historiques de rassemblement pour de telles manifestations, a-t-il souligné, mais les ponts et les tunnels n’ont « aucune utilisation historique à des fins expressives. »

Le blocage « avait pour but premier de perturber, de provoquer », et la façon dont il s’est déployé « implique nécessairement une entente au préalable » entre les acolytes, indique le jugement. « La communication du message était secondaire ».

Le magistrat a par ailleurs souligné que le témoignage de Mario Roy lors du procès était un « monologue » qui passait du coq-à-l’âne. « Sa perception de certains évènements est affectée par ses frustrations. Sa lecture de la réalité est parfois déficiente », a commenté le juge Gagné dans sa décision écrite.

Mario Roy a déjà manifesté son intention de porter la décision en appel. « C’est évident, le juge n’a pas retenu les faits avec les témoignages qui ont été rendus », s’est-il plaint en sortant de la salle de cour.

M. Roy se disait confiant d’être acquitté à son arrivée au palais de justice, mais maintenant qu’il est condamné, il considère la décision comme « une cause politique ». « Il fallait que le politique s’en mêle […] La Couronne, ça fait longtemps qu’ils me veulent en prison parce que j’enquête sur un réseau d’enlèvement d’enfants », a soutenu M. Roy.

« Le juge, je ne suis pas surpris de son jugement », a-t-il ajouté, lui reprochant d’avoir déjà accordé en 2021 une absolution conditionnelle à un chercheur en éducation qui a filmé l’entrejambe de femmes et d’adolescentes.

« S’il faut que je fasse 90 jours de prison pour revendiquer que la brutalité policière cesse, je vais aller le faire, avec la tête haute », a-t-il ajouté.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Steeve Charland, à gauche, et Mario Roy au palais de justice

Steeve Charland et Karol Tardif, qui n’ont pas d’antécédents criminels, contrairement à M. Roy, s’en tireront vraisemblablement sans peine de prison. « Il n’y a aucune chance que j’impose une peine de prison à M. Charland et Mme Tardif », a insisté le juge Gagné après avoir lu son jugement détaillé.

Les représentations sur peine auront lieu le 19 avril prochain.

Deux autres accusés dans cette affaire, André Desfossés et Patrick Dupuis, ont plaidé coupables dans cette affaire avant même le début du procès. M. Dupuis a écopé de 45 jours de prison. Un autre accusé, Tommy Rioux, a pour sa part bénéficié d’un non-lieu, à la suggestion du juge Gagné, vu le manque de preuve de sa participation active au blocage du tunnel.