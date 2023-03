Jonathan Massari, qui a plaidé coupable récemment d’avoir comploté les meurtres de quatre individus reliés à la mafia montréalaise en 2016, a été condamné à 25 ans d’emprisonnement lundi matin, au Centre de services judiciaires Gouin à Montréal.

Massari devra purger au moins la moitié de sa peine. En soustrayant le temps passé en détention préventive, il lui reste un peu moins de 20 ans d’emprisonnement à purger.

Le juge Michel Pennou de la Cour supérieure a endossé une suggestion commune de la poursuite et de la défense.

Lorenzo Giordano et Rocco Sollecito, deux lieutenants de la mafia, et les frères Vincenzo et Giuseppe Falduto ont été tués entre mars et juin 2016 dans le cadre d’un conflit entre clans calabrais et siciliens de la mafia montréalaise, selon la théorie de la poursuite et de la Sûreté du Québec.

Trois des quatre victimes ont été assassinées par un ancien tueur à gages du crime organisé qui a ensuite collaboré avec la police et enregistré ses anciens complices à leur insu durant l’été 2019.

La preuve reposait en grande partie sur le témoignage de cet ex-tueur à gages.

Des membres des familles des victimes ont témoigné par lettres et devant la Cour.

« Je vous remercie d’avoir partagé avec la Cour les choses difficiles que vous avez vécues et votre douleur à la suite d’évènements qui ne sont pas ordinaires. Des crimes comme ceux-ci ont des conséquences qui durent et perdurent », a dit le magistrat.

Jonathan Massari a aussi tenu à faire cette déclaration avant d’être condamné par le juge Pennou : « J’aimerais dire à la Cour et aux familles des victimes que j’avais de mauvaises fréquentations à l’époque, qui m’ont amené à faire des choses que je regrette. Je m’excuse auprès de ceux que j’ai blessés ».

Plus de détails à venir.