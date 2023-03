(Montréal) Gabriel Sohier Chaput, un Montréalais de 36 ans reconnu coupable d’avoir volontairement fomenté la haine contre les Juifs, demande l’autorisation d’en appeler du verdict.

La Presse Canadienne

Dans une demande d’autorisation d’appel déposée la semaine dernière, son avocat écrit que le juge au procès a créé une apparence de partialité dans la salle d’audience.

Sohier Chaput a été reconnu coupable le 23 janvier d’incitation à la haine, en Cour du Québec, en lien avec un article publié en 2017 sur le site internet néonazi « Daily Stormer ». Il avait écrit plus de 800 textes pour ce site Web, faisant de lui l’un de ses plus prolifiques collaborateurs.

Le procès a été marqué par des débats entre la poursuite et la défense sur les faits que le tribunal pouvait admettre d’emblée en preuve concernant la Shoah et l’idéologie nazie, et ce qui devrait être établi par un témoin expert.

L’avocat de l’inculpé soutient également dans sa requête que le juge Manlio Del Negro a commis une erreur de fait et de droit dans son analyse de la crédibilité de l’accusé en tant que témoin, lorsqu’il l’a comparé à Machiavel et qu’il a laissé entendre qu’il avait rallié ses lecteurs au virus de la haine sans citer aucune preuve concrète.

Me Antonio Cabral demande à la Cour d’appel d’annuler le verdict de culpabilité ou d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.