(Montréal) Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé à l’arrestation d’un suspect lié à des agressions armées survenues la semaine dernière.

La Presse Canadienne

Dushaun Thompson, âgé de 29 ans, a été appréhendé samedi vers 16 h dans l’arrondissement de Ville-Marie, a annoncé mardi le SPVM.

Un mandat d’arrestation fédéral avait été lancé contre lui la veille.

Parmi les faits qui lui sont reprochés figure l’agression d’un homme dans la quarantaine le 20 février dans l’arrondissement de Ville-Marie, à Montréal. La victime avait été blessée et le suspect avait pris la fuite.

Le SPVM a précisé que Thompson serait aussi lié à des agressions armées au couteau et à des vols qualifiés commis les 20 et 21 février dans les arrondissements de Ville-Marie et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Il devrait comparaître dans les prochains jours au palais de justice de Montréal.