Dépassements à grande vitesse, zigzags sur l’autoroute, courses à 200 km/h entre plusieurs véhicules : dans une scène digne des films Rapides et Dangereux, un chauffard a tué une adolescente de 15 ans, alors qu’il se moquait des policiers à ses trousses.

Francis Lawrence a plaidé coupable il y a deux semaines à des accusations de conduite dangereuse causant la mort et de conduite dangereuse causant des blessures à ses deux passagères. La victime, une ado de 15 ans, a eu le malheur de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment, le 20 mars 2021. Son identité est protégée par une ordonnance de la cour.

Ce jour-là, Francis Lawrence est au volant de sa Audi A3 rouge. Sa conjointe et une amie sont à bord de son véhicule. Le Montréalais se rend à un rassemblement de véhicules au Carrefour Laval, lequel sera interrompu par l’arrivée des policiers. Le chauffard part ensuite à toute vitesse au nouveau point de rendez-vous, le centre commercial Fairview dans l’ouest de Montréal.

En chemin, Francis Lawrence conduit à haute vitesse et zigzague dans les voies et entre les véhicules, indique l’exposé conjoint des faits présenté en cour. Arrivé sur place, le chauffard consomme de l’alcool et du cannabis. Son alcoolémie était d’ailleurs jusqu’à deux fois plus élevée que la limite permise lors de la collision mortelle.

Quand les policiers débarquent à nouveau, Francis Lawrence et sa bande quittent en trombe le Fairview en direction d’un stationnement à Vaudreuil-Dorion. Sur place, trois autres hommes s’y trouvent : Joseph Byannlee, Karim Hamad et Charbel Saliba. C’est dans le véhicule de ce dernier que l’adolescente se trouve. Notons que ceux-ci n’ont pas été accusés dans cette affaire.

Fuyant à nouveau les policiers, Francis Lawrence se dirige vers le restaurant Orange Julep, symbole distinctif de l’autoroute Décarie à Montréal. Il roule à grande vitesse sur l’autoroute 40.

Un membre de la bande, Joseph Byannlee, perd alors le contrôle de son véhicule et fait un 180 degrés sur l’autoroute 40. Pour lui porter assistance, Charbel Saliba s’arrête sur l’accotement de gauche. Sa passagère, l’adolescente de 15 ans, reste à l’intérieur.

Pendant ce temps, Francis Lawrence roule à tombeau ouvert sur l’autoroute 40 et dépasse les autres véhicules dans les accotements. Il suit alors le véhicule de son comparse Karim Hamad. Selon plusieurs témoins, les deux hommes coursaient entre eux et roulaient entre 160 et 200 km/h quelques minutes avant la collision.

C’est alors que le pire survient. La voiture de Francis Lawrence percute de plein fouet le véhicule de son comparse de course. La collision est d’une grande violence. En capotant, son véhicule percute la voiture toujours à l’arrêt dans l’accotement dans lequel se trouve l’adolescente. Elle n’a aucune chance.

Le véhicule de Francis Lawrence prend feu. Le chauffard est gravement blessé, de même que l’une de ses passagères, qui subit de multiples fractures, des brûlures et un traumatisme crânien. L’autre passagère s’en tire avec des blessures légères.

Le dossier reviendra en cour en avril en vue des observations sur la peine. Me Sylvie Dulude représente le ministère public, alors que Me Mustapha Mahmoud défend l’accusé.