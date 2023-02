Un chauffard pressé de se rendre au travail a tué une mère de famille en effectuant un dangereux dépassement à contresens, il y a deux ans, au volant de sa camionnette F-250. Devant les proches de la victime, Paul-André Côté a été condamné à un an de prison vendredi, au palais de justice de Saint-Hyacinthe.

« Une peine d’emprisonnement de 12 mois peut paraître clémente en regard de la conséquence tragique, mais aucune sentence ne pourra combler le vide laissé par la perte d’un être aimé », a déclaré le juge Sacha Blais, en entérinant la suggestion commune des parties.

Paul-André Côté, 39 ans, a plaidé coupable le mois dernier à un chef d’accusation de conduite dangereuse causant la mort. La victime, Martine Beaupré, 33 ans, était une mère de deux jeunes enfants d’Acton Vale.

La collision fatale est survenue le 13 novembre 2020 sur un rang de Saint-Liboire, une petite ville près de Saint-Hyacinthe, en Montérégie. Sur l’heure du midi, Martine Beaupré se rend au travail de son conjoint pour lui porter son lunch. Pour ce faire, elle doit tourner à gauche dans une entrée et ainsi traverser la voie dans l’autre direction.

Comme elle ralentit pour faire sa manœuvre, plusieurs véhicules derrière elle font de même. Visiblement mécontent de ce soudain ralentissement, Paul-André Côté décide de dépasser les véhicules sur la gauche en roulant dans la voie à sens inverse. Sa vitesse varie alors entre 77 et 120 km/h dans une zone de 90 km/h.

Toutefois, le chauffard ignore que la source de ce ralentissement est due à la manœuvre de la victime un peu plus loin devant lui. Sa camionnette F-250 percute alors de plein fouet le véhicule de la victime au moment exact où elle tourne dans l’entrée. La mère de famille n’a aucune chance. Son véhicule est violemment projeté dans le fossé.

« La vie de plusieurs personnes a été chamboulée par ce tragique évènement, dont celles de ses deux enfants qui ont perdu leur mère. La victime était toujours là pour aider et conseiller les autres. Son décès laisse un vide immense et affecte encore aujourd’hui plusieurs membres de la famille. Le Tribunal est sensible aux conséquences et aux douleurs vécues par les membres de la famille », a partagé le juge Blais.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DU COMPLEXE FUNÉRAIRE UBALD LALIME Martine Beaupré, la victime

Selon le magistrat, une peine de 12 mois d’emprisonnement est justifiée dans ce dossier, puisque le délinquant a un risque de récidive « presque nul », est un actif pour la société et n’a pas d’antécédent criminel. De plus, il ignorait qu’un véhicule allait tourner à gauche, a souligné le juge.

Il sera également interdit à Paul-André Côté, un monteur de serres, de conduire pendant trois ans.